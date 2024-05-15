Несовершеннолетний мотоциклист наехал на ребенка в Акмолинской области

Восьмилетний велосипедист пострадал под колесами мотоцикла, управляемого несовершеннолетним жителем Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, несовершеннолетний житель села Буланды района Биржана Сал сел за руль мотоцикла «Sonlink» без государственного номера. Перемещаясь, он наехал на восьмилетнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть дороги.

- В результате ДТП 8-летний мальчик с различными травмами был госпитализирован в центральную районную больницу города Макинска. Полицейские начали досудебное производство по нарушению правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, - отметили в ведомстве.

Стражи порядка отмечают, что это не первый случай, когда родители доверяют управление своим малолетним детям.

- Плюс ко всему - есть еще одна большая проблема - плохая видимость. К сожалению, наши улицы плохо освещены, одежда на детях практически темных тонов. Самым эффективным методом профилактики является использование светоотражающих элементов как на одежде, так и на велосипеде, - добавили в полиции.

Всего с начала года в Акмолинской области водители мототранспорта допустили около 70 нарушений ПДД.