Несовершеннолетних посетителей обнаружили ночью в жамбылских кафе-барах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги профилактических мероприятий в минувшие выходные озвучили в правоохранительном ведомстве Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для предупреждения и профилактики подростковой преступности в минувшие выходные прошли очередные мероприятия. Основное внимание сотрудниками полиции уделялось недопущению преступлений в отношении несовершеннолетних и вовлечения подростков в противоправную среду, рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Выявлено 75 несовершеннолетних, находившихся вне жилища, и 5 в увеселительных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей».

Трое подростков помещены в ЦАН. На всех родителей возбуждены административные производства по частям 1 и 2 статьи 442 КоАП РК, в отношении владельцев кафе-баров составлены протоколы по статье 132 КоАП РК.

Кроме того, в полиции отметили, что задержано трое несовершеннолетних, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За данное нарушение в отношении законных представителей подростков возбуждены административные производства по статье 440 КоАП. Трое владельцев магазинов понесли административную ответственность по статье 200 КоАП РК за продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года.

«Всего за выходные сотрудниками полиции выявлено 191 административное правонарушение. 5 подростков и 12 неблагополучных семей поставлено на контроль для проведения с ними профилактической работы», - сообщили в ведомстве.