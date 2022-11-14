Несовершеннолетние совершили 70 ДТП с начала года в Казахстане

14 Ноября 2022, 12:49

14 Ноября 2022, 12:49

Несовершеннолетние совершили 70 ДТП с начала года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане произошло около 70 ДТП, где за рулем были несовершеннолетние. При этом погибли в ДТП 9 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особо пристальное внимание МВД уделяет безопасности детей на дорогах. Несмотря на разъяснения, мы продолжаем сталкиваться с дорожно-транспортными происшествиями, где дети являются причиной аварии. Нередко родители дают ключи от автомашин своим детям, не думая о безопасности. Эти факты ставят под угрозу жизнь самих несовершеннолетних и других участников дорожного движения», - сказала представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге ведомства.

По данным МВД, с начала года в Казахстане произошло около 70 ДТП, где подросток был за рулем. В них 9 человек погибли и свыше 80 получили травмы.

«Так, в Атырауской области на дороге возле села Жасталап несовершеннолетний водитель автомашины «Тойота», не справившись с управлением, так как ему всего 14 лет, и опрокинулся. В результате мальчик погиб, а его 4 пассажиров-подростков госпитализированы», - напомнила представитель ведомства.

«В этой связи, МВД предупреждает об ответственности взрослых за такие действия. Кроме того, родителям рекомендуется прямо сегодня, не откладывая на потом, обсудить со своими детьми основные правила безопасности на дорогах. Эти советы, при их периодическом напоминании, отложатся в памяти ребенка и позволят минимизировать риски опасных ситуаций», - предупредила спикер.

Ранее сообщалось, что в ноябре по Казахстану совершено свыше 300 ДТП, в которых погибли около 60 человек и около 400 получили травмы.