Несовершеннолетние осуждены на шесть лет за сбыт наркотиков в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Двое несовершеннолетних, занимавшихся распространением наркотиков, приговорены к шести годам лишения свободы в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации прокуратуры города Кокшетау, за хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ законодательно предусмотрена строгая уголовная ответственность.

Так, приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области двое несовершеннолетних жителей города Кокшетау приговорены к шести годам лишения свободы каждый. Приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован.

Несовершеннолетние занимались распространением наркотиков через популярные соцсети, осуществляя закладки в тайниках на территории областного центра. Всего изъято более 600 граммов психотропных веществ.

«Санкция статьи 297 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Несмотря на это, граждане, в том числе несовершеннолетние, в целях легкой наживы продолжают заниматься незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Как показывает судебная практика, за подобные уголовные правонарушения виновным лицам, в том числе несовершеннолетним, назначается реальное лишение свободы», - добавили в прокуратуре.