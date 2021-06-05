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    11:38, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Несовершеннолетнего пешехода сбили на «зебре» в Экибастузе

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На неё наехала «Лада Гранта» под управлением 45-летнего водителя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Третьего июня, в 21.00, напротив дома 130 по улице Беркимбаева в городе Экибастуз, 45-летний водитель автомашины «Лада Гранта» совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщил начальник Управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

    В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами госпитализирована в больницу.
    Автомобиль водворён на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.


    Теги:
    МВД РК ДТП Правоохранительные органы Павлодарская область
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