Несостоявшийся проект «Кок-Жайлау» - что будет с построенной электроподстанцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рассматривая возможность возврата в состав особо охраняемых территорий земель, предназначавшихся под строительство горно-лыжного комплекса Кок-Жайлау, депутаты Мажилиса Парламента РК подняли вопрос о дальнейшей судьбе построенной там электрической подстанции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Какова дальнейшая судьба вышеуказанного строения после передачи земель в состав особо охраняемых природных территорий?», - спросил депутат Иван Клименко на пленарном заседании Мажилиса.

Данный вопрос прокомментировал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Весь вопрос был в том, что будет с этим строением после того, как земли будут переданы обратно в состав особо охраняемых природных территорий? Законопроектом дается определение особо охраняемых природных территорий – то есть, там не будет ничего, не будет ни гражданского, ни промышленного строительства», - пояснил Н. Нигматулин.

«Прежде чем вернуть, будет организована комиссия по всем имеющимся там постройкам. По этой подстанции будет принято решение. Я уверен, что эта подстанция будет демонтирована и передана в город. Подстанция была предусмотрена для использования тех объектов, которые должны были быть построены в рамках горно-лыжного комплекса Кок-Жайлау, поэтому на сегодняшний день она абсолютно не нужна на территории национального парка», - заявил докладчик законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий», вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Между тем, такой ответ не совсем устроил спикера Мажилиса.

«Вот передали всего лишь на короткий промежуток времени и вообще не по-хозяйски распределились. Первым делом подстанцию посадили, теперь рассказываете, как будто это карточный домик – собрали, разобрали. Большая потеря денежных средств – это всё из бюджета, это всё стоит денег теперь, что называется, демонтировать. Этот объект первой категории сложности», - заключил Н. Нигматулин.