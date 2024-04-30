Несостоявшегося почтового наркобарона задержал КНБ РК

Департаментом КНБ по Актюбинской области в феврале был ликвидирован международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

При получении посылки, оборудованной тайником с наркотиками каннабисной группы общим весом более 500 грамм, в отделении АО «Казпочта» задержан местный житель.

Фото: КНБ РК

В апреле реализована операция по задержанию жителя города Актобе, у которого изъято более 2,5 килограммов психотропного вещества «мефедрон», что составляет около 10 тысяч разовых доз.

Фото: КНБ РК

В ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения подозреваемым к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправы.

Задержанный намеревался организовать разветвленную сеть распространения психотропных веществ в области.

Указанные лица с санкции суда взяты под стражу. Проводятся досудебные расследования.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.