5 Июля 2022 21:06

Несоблюдение санитарных требований в 50 детсадах выявили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Органами прокуратуры Акмолинской области проведен анализ соблюдения детскими садами требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Анализ показал, что отдельными дошкольными организациями образования не соблюдаются требования к условиям питания детей.

В частности, в некоторых детских садах не предусмотрели на завтрак двухнедельного меню горячего блюдо. Также установлены повторения одних и тех же блюд в перспективном меню, непредоставление необходимой нормы и отсутствие некоторых видов пищи в календаре. Несоблюдение санитарных требований допущены в 50 детских садах, где воспитывается более 20 тыс. детей «, - сообщили в прокуратуре.

По результатам анализа внесены акты прокурорского надзора, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения законности в указанной сфере устранены.



