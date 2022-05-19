19 Мая 2022 22:35

Несоблюдение санитарных требований допущено в 135 школах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Анализ, проведенный прокуратурой Акмолинской области, выявил несоблюдение санитарных требований в 135 школах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании народу Казахстана Главой государства перед уполномоченными государственными органами поставлена задача - обеспечить безопасность и охрану прав детей. В рамках исполнения поручений Президента органами прокуратуры Акмолинской области проведен анализ соблюдения общеобразовательными школами санитарных правил в части отдыха между занятиями, перерывами и сменами», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Анализ показал, что администрацией школ области допущены нарушения санитарных норм по продолжительности отдыха в период перемены между уроками, где значительно было сокращено время отдыха.

Также выявлены факты несоблюдения продолжительности перерыва между сменами учеников старших и младших классов, что важно для проведения уборки и проветривания учебных кабинетов.

«Кроме этого, установлено несоответствие режима учебных занятий для учеников первых классов. Несоблюдение санитарных требований допущено в 135 школах области, где обучается более 37 тыс. учеников», - добавили в ведомстве.

По результатам анализа внесены акты прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечены 120 должностных лиц, выявленные нарушения законности устранены.



