Неснижаемый запас медикаментов для лечения коронавируса сформируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 30 сентября будет сформирован двухмесячный неснижаемый запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в компании «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению компании «СК-Фармация», в рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции единый дистрибьютор продолжает работу по закупке лекарств и формированию стабилизационных фондов как на республиканском, так и на местном уровнях.

«В рамках реализации поручений Главы государства приняты меры по качественному планированию и закупу лекарственных средств, упрощены процедуры сертификации и регистрации, а также процедуры разового ввоза. Сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарств с 1 месяца до 3 дней, ускорена процедура регистрации новых препаратов для лечения COVID-19 - с 6 до 2 месяцев, в аптеки страны поставлены более 10 млн. упаковок лекарственных средств», - рассказали в СК Фармация.

Единый дистрибьютор расширил перечень лекарственных препаратов на амбулаторном уровне, в частности введена нозология COVID-19, включающая пять наименований лекарств для порядка 1 млн человек на сумму 8,6 млрд тенге. «Лекарственные средства уже отгружены в медицинские организации, и их начали выдавать пациентам», - заверили в компании.

По информации компании, на данный момент все медицинские организации Республики обеспечены месячным объемом лекарственных средств. До 30 сентября будет сформирован двухмесячный неснижаемый запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

На базе ТОО «СК-Фармация» уже создан Республиканский стабилизационный фонд, также созданы 11 региональных стабилизационных фондов. Например, в городе Алматы на 5 млрд тенге, в Нур-Султане – на 1,2 млрд тенге.

«Сформирован резерв в объеме 1,2 млн диагностических ПЦР-тестов. Увеличена ежесуточная возможность лабораторной диагностики Covid-19 до 59 государственных и частных. Таким образом, мощность тестирования, в случае необходимости, с 1 сентября составит до 64 тысяч в сутки», - добавили в компании «СК-Фармация».

Ранее, министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщал , как в Казахстане готовятся ко второй волне коронавируса. По информации министра, для дооснащения больниц дополнительно закупается 2 578 аппаратов ИВЛ, в том числе 1500 у отечественных товаропроизводителей, 1078 за счет средств местного бюджета, спонсорской помощи и средств Всемирного банка. 23 890 коек будут обеспечены кислородом, в том числе, 13 153 посредством кислородных концентраторов, а до октября 2020 года все районные больницы страны планируется на 100% обеспечить цифровыми рентген-аппаратами.