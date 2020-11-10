Неснижаемый запас лекарств увеличат до 25% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неснижаемый запас лекарственных средств увеличат до 25%. Об этом сообщил председатель правления «СК Фармация» Ерхат Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввиду мировой вспышки пандемии короновирусной инфекции и стремительного увеличения численности инфицированных COVID-19, система единой дистрибуции, настроенная на плановое лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП и ОСМС, оказалась не готовой к оперативному реагированию на резкое изменение спроса и сроков лекарственного обеспечения. В этой связи, с учетом критики Главы государства, Правительства и общественности, в рамках принятия системных мер по повышению эффективности деятельности Единого дистрибьютора, в компании разрабатывается ррограмма по перезагрузке Единого дистрибьютора, которая презентована перед Антикоррупционной службой, общественной рабочей группой Товарищества, Министерством здравоохранения», - сказал Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, одним из ключевых направлений является совершенствование системы планирования лекарственных средств и медицинских изделий.

«В рамках данного направления предлагается модель планирования лекарств и медизделий, в которой в автоматическом режиме формируется заявка на основании персонифицированных данных информационных систем «ЭРДБ» и «МИС». На сегодня прорабатывается вопрос увеличения объема неснижаемого запаса с 10% до 25%, что позволит сгладить проблемы планирования и обеспечит постоянный резерв на складах Единого дистрибьютора. В рамках совершенствования закупочных процедур Единого дистрибьютора для ускорения процедур закупа и исключения человеческого фактора при рассмотрении конкурсных заявок прорабатывается вопрос интеграции на уровне Центра электронных финансов ИТ-системами МЗ РК, Правительства для граждан, что позволит исключить риск человеческого фактора», - отметил спикер.

«В настоящее время, с целью полной цифровизации процессов планирования, закупочных процедур, логистики лекарств и медизделий, а также мониторинга их реализации, в СК-Фармация совместно с МЦРИАП разрабатывается ИТ-стратегия, которая позволит осуществить переход на эффективную систему управления цепочками поставок, управление товарными запасами и консолидацию грузов», - заключил Е. Искалиев.