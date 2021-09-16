Несмотря на все сложности, мы сохраняем социальную и экономическую устойчивость - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на все сложности, в Казахстане сохраняется социальная и экономическая устойчивость. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, выступая на Евразийском медиа-форуме (ЕАМФ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня можем с полной уверенностью сказать, что за эти 30 лет Казахстан состоялся как независимое государство. При этом внутри страны есть полный консенсус, что независимость является нашей главной ценностью. На таком ценностном фундаменте сформирована казахстанская модель экономического, социального и политического развития, которая показала свою жизнеспособность и действенность», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев во время сессии, посвященной 30-летию Независимости Казахстана в рамках ЕАМФ.

«Любая модель проверяется в кризисных ситуациях. В этом смысле мы более или менее успешно прошли ряд экономических и финансовых кризисов. Кроме того, начиная с прошлого года страна столкнулась с пандемией коронавируса, и, несмотря на все сложности, мы сохраняем социальную и экономическую устойчивость», - считает спикер Сената.

По словам Маулена Ашимбаева, казахстанская модель прошла проверку на прочность и при осуществлении транзита президентской власти.

«Данный процесс прошёл в полном соответствии с Конституцией и законами страны, в стабильной обстановке и при сохранении преемственности стратегического курса. Все это показывает жизнеспособность и устойчивость нашей модели развития.

Конечно, еще не все проблемы решены. Имеются еще немало вызовов и трудностей, с которыми сталкивается наша страна. Но, наверное, сегодня в мире нет стран, где совсем не было бы проблем и сложностей. Главное здесь - правильное отношение к этим проблемам, которые должны становится не факторами регрессии, а стимулами для дальнейшего развития и роста», - подчеркнул М. Ашимбаев.

Напомним, с 15 по 17 сентября проходит Евразийский медиа-форум.

Участников Евразийского медиа форума ранее поприветствовали Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.