Несмотря на все сложности, мы должны обеспечить качество образования - Алтай Кульгинов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов высказался о качестве образования в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Несмотря на все сложности в период дистанционного обучения, мы должны обеспечить качество образования. Такие страны как Финляндия, Сингапур, Япония с хорошей школьной успеваемостью, которые мы видим на первых позициях, по результатам международных исследований придают огромное значение внутришкольному, профессиональному развитию учителей. Мы тоже согласно данному принципу работаем над этим», - сказал аким на пленарном заседании августовской конференции педагогических работников, проходящем в онлайн-формате.
Алтай Кульгинов отметил, что акиматом города уделяется внимание профессиональному развитию учителей. Так, в рамках реализации проекта «Ozat» 400 педагогов-предметников школ и колледжей прошли обучение на курсах повышения квалификации по подготовке обучающихся к заданиям PISА. По словам акима, совместно с Кембриджским Университетом запущен проект SHARE: его участники проводят совместные исследования, обмениваются информацией и так далее.
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