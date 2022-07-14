14 Июля 2022 13:21

Несмотря на волатильность, доходность пенсионных активов остается положительной – глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативные меры Национального банка позволили стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первом полугодии на фоне ухудшения геополитической ситуации повысились волатильность и риски. В этих условиях нами были приняты оперативные меры по обеспечению стабильности финансовой системы. В условиях беспрецедентных потрясений на рынках оперативные меры Национального банка позволили стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Ограничив чрезмерные колебания курса тенге, мы предотвратили их перенос на инфляцию», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава финрегулятора отметил, что для обеспечения финансовой стабильности и сохранения тенговых активов принята программа защиты тенговых вкладов.

«Несмотря на волатильность на рынках, доходность Национального фонда и пенсионных активов в долгосрочном периоде остается положительной», - заверил Галымжан Пирматов.

Он таже добавил, что за счет совместной работы с Правительством с апреля государственные ценные бумаги Республики Казахстан были включены в индекс FTSE Frontier ЕМ Government Bond. JP Morgan поместил ГЦБ РК на «радар» для включения в индекс ГЦБ развивающихся рынков.

«С 1 июля Национальный банк запустил в промышленную эксплуатацию систему мгновенных платежей и межбанковскую систему платежных карточек. Разработана модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. Несмотря на достигнутые результаты, имеются вызовы», - подчеркнул Галымжан Пирматов.



