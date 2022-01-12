Несмотря на трагические события сохранена государственность и суверенитет страны - Альфия Калханова

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Заведующая кабинетом разработки и реализации образовательных программ филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Алматинской области, кандидат исторических наук Альфия Калханова высказалась относительно выступления Президента на заседании Мажилиса Парламента РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По её словам, Главой государства озвучены реформы, которые нужны людям именно сейчас.

«Эти реформы, возможно, шоковые для отдельных групп людей. Это выступление доказало еще раз, что Касым-Жомарт Токаев - народный Президент, который в каждом слове обратил внимание на каждого гражданина страны.

В первую очередь, как правильно отметил он, нужно уделить внимание правоохранительной сфере, граждане страны должны спокойно жить в стабильной стране. Четко было сказано, что не должно быть разделения понятий «государство» и «общество», есть единое понятие государство, а в нем власть и народ», - сказала она.

Как напомнила Альфия Калханова, Глава государства заявил, что крупному бизнесу пришла пора «делиться с народом». « Представители госаппарата должны быть профессионалы, у которых есть опыт и новые идеи. Необходимо навести порядок на таможне, там творится самый настоящий бардак « , - сказал Касым-Жомарт Кемелевич.

«Наверное, все, кто слушал Президента, отметили для себя, что будет продолжаться повышение заработной платы и пенсий для граждан, а на зарплаты депутатов и акимов наложен мораторий», - сказала спикер.

Кроме того, она отметила важность создания Общественного фонда, который будет помогать детям с тяжелыми заболеваниями.

«Как заверил Президент, это не фонд Президента или Правительства, или какого-либо другого госоргана. Это фонд всех казахстанцев. Это народный фонд. Он не будет функционировать при администрации или правительстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный, ответственный руководитель. Все решения и действия Президента своевременны и абсолютно верны. Слушая Президента, вернулось чувство защищенности и стабильности, которое покинуло нас в первые дни наступившего года. Главное, что хотелось бы отметить, это то, что несмотря на трагические события сохранена государственность и суверенитет страны « , - подытожила спикер.