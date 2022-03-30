Несмотря на погоду, более 12,5 тыс болельщиков поддерживали казахстанских футболистов на «Астана Арене»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская Федерация футбола озвучила посещаемость ответного стыкового матча с Молдовой в Лиге наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Несмотря на буран в столице, сегодня на стадионе присутствовали 12 582 болельщика! Благодарим всех за поддержку! С победой!» — пишет Instagram КФФ.

Напомним, в ответной игре в Нур-Султане сборная Казахстана уступила Молдове со счетом 0:1, но благодаря победе в серии послематчевых пенальти (5:4) смогла выиграть противостояние и сохранить место в дивизионе С Лиги наций. В новом сезоне этого турнира Казахстан сыграет в группе со сборными Словакии, Беларуси и Азербайджана. Первые матчи будут сыграны в июне.