Несколько улиц перекроют из-за марафона Saryarqa Run в Астане

31 августа несколько улиц в столице будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона Saryarqa Run, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

31 августа с 8:00 до 10:00 ниже указанные улицы будут перекрыты:

- ул. Бейбитшилик от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра;

- ул. А. Жангельдина от ул. Бейбитшилик до пр. Женис;

- пр. Женис от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина;

- ул. С. Сейфуллина от ул. Бейбитшилик до ул. К. Кумисбекова;

- ул. К.Кумисбекова от ул. А. Жангельдина до ул. Кенесары;

- ул. Кенесары от ул. К. Кумисбекова до ул. М. Ауезова.

Для удобства участников будет организована парковка возле здания по ул. Бейбитшилик, 9, заезд будет осуществлён со стороны улицы Т. Бигельдинова.