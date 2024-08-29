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    15:00, 29 Август 2024 | GMT +6

    Несколько улиц перекроют из-за марафона Saryarqa Run в Астане

    улицы, Астана
    Фото: акимат города Астаны

    31 августа несколько улиц в столице будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона Saryarqa Run, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    31 августа с 8:00 до 10:00 ниже указанные улицы будут перекрыты:

    - ул. Бейбитшилик от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра;
    - ул. А. Жангельдина от ул. Бейбитшилик до пр. Женис;
    - пр. Женис от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина;
    - ул. С. Сейфуллина от ул. Бейбитшилик до ул. К. Кумисбекова;
    - ул. К.Кумисбекова от ул. А. Жангельдина до ул. Кенесары;
    - ул. Кенесары от ул. К. Кумисбекова до ул. М. Ауезова.

    Для удобства участников будет организована парковка возле здания по ул. Бейбитшилик, 9, заезд будет осуществлён со стороны улицы Т. Бигельдинова.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Астана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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