    23:10, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Несколько сел остались без света в Актюбинской области из-за обледенения проводов

    В нескольких селах Алгинского района проводятся работы по очистке линий электропередач от льда. Работы начались вчера, сегодня сотрудники ТОО «Энергосистема» продолжают очистку проводов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В населенных пунктах Каракудык и Токмансай подача электроэнергии была временно и вынужденно частично приостановлена. Отключение света производилось с предварительным уведомлением потребителей. Также в селе Петровка временно ограничена подача электроэнергии. Десяти потребителям предоставлены генераторы. Ведутся работы по повторному подключению сети. Задействованы специалисты и специальная техника, — сообщили в пресс-службе ТОО «Энергосистема».

    Специалисты объяснили произошедшее потеплением, после которого резко усилились морозы. По информации акимата Алгинского района, в некоторых местах диаметр наледи достигал 15 см. Работы по очистке наледи также провели в Мартукском, Хромтауском и Каргалинском районах.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе из-за обледенения проводов и упавших опор несколько сел остались без света. Диаметр наледи на проводах доходил до 20 см.

     

