Несколько рынков Караганды модернизируют в ближайшие годы

Как сообщил руководитель областного департамента торговли и защиты прав потребителей Жанат Асантаев, эта работа проводится в рамках исполнения Дорожной карты по модернизации рынков до 2025 года, утвержденной заместителем Премьер-министра РК Сериком Жумангариным.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— В городе Караганда подлежат модернизации 4 универсальных рынка: «Алтын Арба» (пр. Бухар Жырау, 83, 83/2, ул. А. Затаевич, 10, 10/2), «Шыгыс» (ул. Космонавтов, 1б), «Горняк» (12 мкр., участок 16/2), «Тулпар» (пр. Республики, 72/1, 72/2). Модернизация рынков будет осуществляться за счет частных инвестиций, а также за счет средств Фонда развития предпринимательства «Даму», — отметил Жанат Асантаев.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

По его словам, паспорта и дорожные карты торговых рынков уже сформированы их собственниками совместно с акиматом Караганды. Для модернизации рынков планируется инвестировать 5,8 млрд тенге. Из них 3 млрд потребуется для «Алтын Арбы», по 0,9 млрд — рынкам «Шыгыс» и «Кайрат» и по 500 млн тенге — «Горняку» и «Тулпару».

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— В результате модернизации эти рынки перейдут от нестационарной торговли к стационарной. Процесс модернизации включает создание благоприятных условий для торговли, а также увеличение числа торговых мест, что повысит доступность товаров для населения и улучшит инфраструктуру торговых площадок, — добавил руководитель департамента.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Согласно статистическим данным, на территории Карагандинской области функционирует 18 торговых рынков, из которых основная часть расположена в городе Караганда — 12 рынков. Также действуют рынки в городах Шахтинск (2), Балхаш (1), Сарань (1), Приозёрск (1) и в Осакаровском районе (1).

Ранее сообщалось, что в Алматы ликвидировали 75 точек стихийной торговли у трех рынков.