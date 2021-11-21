Несколько жилых домов остались без тепла в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - Из-за аварии несколько жилых домов временно остались без тепла в Аксу. Коммунальщики обещают устранить повреждение сегодня до вечера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в акимате Аксу, КГП «Теплосервис-Аксу» занимается устранением повреждения на тепловых сетях.

«В связи с чем 21 ноября ориентировочно с 15:00 до 20:00 от системы теплоснабжения и горячей воды будут отключены многоквартирные жилые дома по улице Набережная, 37, 39, 47, 49; и по улице Ауэзова, 83, 87, 87а, 87б», - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось о том, что из-за аварийной остановки котлов в Аксу весь день были снижены параметры отопления. В результате оперативных действий два котла были запущены в работу на пониженных параметрах. Создан оперативный штаб. Специалисты провели обследование тепломагистралей, после чего возобновили подачу тепла.