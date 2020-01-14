Несколько водителей в Алматы арестовали за пьяное вождение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водителей в состоянии опьянения начали арестовывать и лишать водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы стартовали ночные мероприятия по выявлению водителей, продолжающих садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения.

«Во время ночного дежурства специализированным батальоном патрульной полиции в составе старших инспекторов полиции, в прошлую ночь выявлено управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения», - сообщили в полиции.

К примеру, в Турксибском районе мужчина, управляя автомашиной Nissan в ночное время, на проспекте Суюнбая напротив рынка «Турксиб» был остановлен полицейскими. Гражданин, 1975 года рождения, во время задержания находился в состоянии опьянения. Его задержали на месте и доставили в медицинское учреждение. Согласно заключению медицинского освидетельствования подтвердилось, что 45-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения во время управления транспортом. Составлен административный протокол.

В Алматинском районе в ходе ночного дежурства также выявили парня, управлявшего транспортным средством Mazda в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, 1998 года рождения, отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования водитель был оштрафован.

В Медеуском районе водитель пивного завода управлял в ночное время личным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, он был остановлен полицейскими и доставлен в медицинское учреждение, где подтвердилось, что мужчина, 1983 года рождения, согласно заключению находился в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести.

Постановлением специализированного межрайонного административного суда по городу Алматы от 12 и 13 января 2020 года, задержанные граждане признаны виновными в совершении административного правонарушения, лишены права управления транспортными средствами на длительные сроки - 7-8 лет, а также арестованы на 15 суток.

Ночные рейды продолжаются на территории мегаполиса во всех районах, заверили в полиции.