Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в Токио

НУР-СУЛТАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Несколько вагонов поезда сошли с рельсов на одной из веток в токийском районе Адати, пострадали по меньшей мере три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

Поезд совершал экстренное торможение из-за землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в столичном регионе. В результате несколько вагонов состава сошли с рельсов, но не завалились на бок.

Сейчас из поезда эвакуировали всех пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Японии произошло мощное землетрясение.

Фото: kyodonews.jp