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    22:14, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в Токио

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    НУР-СУЛТАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Несколько вагонов поезда сошли с рельсов на одной из веток в токийском районе Адати, пострадали по меньшей мере три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

    Поезд совершал экстренное торможение из-за землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в столичном регионе. В результате несколько вагонов состава сошли с рельсов, но не завалились на бок.

    Сейчас из поезда эвакуировали всех пассажиров.

    Ранее сообщалось, что в Японии произошло мощное землетрясение.

    Фото: kyodonews.jp


    Теги:
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