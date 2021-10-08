22:14, 07 Октябрь 2021 | GMT +6
Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в Токио
НУР-СУЛТАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Несколько вагонов поезда сошли с рельсов на одной из веток в токийском районе Адати, пострадали по меньшей мере три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.
Поезд совершал экстренное торможение из-за землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в столичном регионе. В результате несколько вагонов состава сошли с рельсов, но не завалились на бок.
Сейчас из поезда эвакуировали всех пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Японии произошло мощное землетрясение.
Фото: kyodonews.jp