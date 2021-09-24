Несколько улиц перекроют в Нур-Султане в воскресенье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 сентября, в воскресенье, в столице состоится «Astana Marathon-2021». В этой связи улицы, по которым будет пролегать маршрут забега полностью либо частично перекроют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

В связи с проведением марафона «Astana Marathon-2021» в воскресенье, 26 сентября с 7:00 до 14:00 движение транспортных средств по маршруту забега будет ограничено полностью.

На это время улицы, по которым пролегает маршрут забега, полностью либо частично перекроют. Забег проводится по двум дистанциям: на 10 км и 42,2 км.

Забег на 10 км пролегает по маршруту: Рыскулова – Кабанбай батыра – Орынбор - Мангилик ел – Рыскулова.

Забег на 42.2 км пролегает по маршруту: Рыскулова – Кабанбай батыра – Орынбор – Мангилик ел – Калдаякова – Панфилова – Тауелсиздик – Нажмеденова – Нурмагамбетова- Байтурсынова – Кошкарбаева – Жумабаева – Момышулы – Абылай хана – Хаджимукан- Жумабаева – Кошкарбаева – Кунаева – Казак радиосы - Достык – Мангилик ел – Рыскулова.

Кроме того, в рамках проведения марафона с 07:00 до 14:00 будет произведено временное изменение схем движения 59 маршрутов: №№ 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 44, 46, 48, 51, 52, 51, 53, 54, 56, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 80, 302, 303, 304, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 318, 320, 321.

А также будет приостановлено движение 7 маршрутов: №№ 15, 15А, 18, 32, 47, 50, 323.

Работа общественного транспорта по вышеуказанным маршрутам будет восстановлена после открытия улиц.

Схемы изменения движения маршрутов можно найти на официальной странице Instagram компании «City Transportation Systems»: @cts_kz.

В связи с этим, жителей и гостей столицы просят заблаговременно планировать маршрут движения на автотранспорте, максимально исключая из него закрытые участки улиц.