Несколько улиц переименуют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд улиц в столице будет переименован. Об этом сообщил руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султан Тлеугали Кишкашбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заседании ономастической комиссии города Нур-Султан в 2021 году на публичных слушаниях постоянной комиссии маслихата города были рассмотрены и поддержаны предложения о переименовании некоторых улиц столицы. По Алматинскому району дадут названия проектным улицам в честь Узакбая Кулымбетова, Ануарбека Байжанбаева, Мактая Сагдиева, Камена Оразалина, Аманжола Болекбаева, Байкен Ашимовой, Кеншилик Мырзабековой, Рахманкул Бердибаевой, Салыка Зиманова, Хиуаз Доспановой, Анет Баба, Жубана Молдагалиева, Розы Баглановой, Уали Халфина. Также в честь 100-летия Казахского радио дадут одноименное название проектной улице. По Байконурскому району в названии улицы Жумабекова Ташенова допущена ошибка, в связи с чем название улицы изменят на «Жумабек Ташенев». Некоторые улицы в Байконурском районе назовут в честь земельно-водных объектов: Ыргайлы, Акжарлы, Шокпартас, Шиелисай, Шенгелди, Каргалы, Унгиртас, Туздыколь, Турген, Текели, Тастобе, Талдыбулак, Олентисай, Ойкаргай, Жиренколь», - сказал Тлеугали Кишкашбаев.

По его словам, поддержаны предложения по объединению жилого массива Ильинка и микрорайона Уркер по Есильскому району. Так, новый жилой массив будет назван «Уркер». Улицу Нового аэропорта переименуют на «Жана дария», Сыганак и улицу Е10 объединят и переименуют на улицу «Сыганак».

«По Сарыаркинскому району улицу Пионерская переименуют на улицу Талшын, Мостопоезд 463 - на Жартас. В столице есть две улицы Тараса Шевченко. Первую из них – до улицы Медеу переименуют на Катонкарагай. Что касается второй, улицу Алматы и проектное название улицы С409 объединяет и назовут в честь известного оперного и камерного певца Ермека Серкебаева», - сказал он.