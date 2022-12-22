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    Несколько улиц остались без тепла из-за аварии на теплосети в Караганде

    22 Декабря 2022, 10:55

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде несколько улиц переведены на ухудшенный режим теплоснабжения. Причиной аварии стало столкновение КамАЗа с теплосетями на окраине города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авария произошла в 5.30 утра в районе пересечения ул. Гоголя и Спасского шоссе города Караганды. Как выяснилось позже, водитель КаМАЗа с поднятым кузовом совершил столкновение с вертикальным П-образным компенсатором. В результате несколько улиц города были переведены в ухудшенный режим теплоснабжения.

    Оперативно выехавшая на место бригада ТОО «Теплотранзит» обнаружила дефект на подающем трубопроводе диаметром 1000 мм. Для ликвидации данного дефекта в ухудшенный режим будут переведены потребители Нового города.

    «Потребителям частного сектора КСК, ОСИ и ПТ, а также лицам, ответственным за тепловое хозяйство жилых домов, попадающих в зону ухудшенного теплоснабжения, необходимо следить за состоянием подводящих тепловых сетей, внутридомовых тепловых сетей и быть на постоянной связи с представителем диспетчерской службы наладки по тел.: 56-51-05, строго выполнять их рекомендации и указания», - сообщили в пресс-службе акимата города Караганды.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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