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Несколько улиц могут переименовать в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
6 Июня 2023, 20:51
Несколько улиц могут переименовать в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском городском маслихате обсудили обращение горожан, которые выступили с предложением переименовать несколько улиц и парк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце мая в городской маслихат поступило обращение акима города Костаная, инициированное представителями общественности (ряд обращений от жителей города и Костанайского района, регионального Совета ветеранов АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Костанайское отделение магистральные сети», ветеранов Вооруженных сил области). Предлагается переименовать следующие улицы - Уральскую в улицу Шакшак Жанибек батыра, Дзержинского - в улицу Сагадата Нурмаганбетова, Урицкого - в улицу Самата Бакирова, Железнодорожную - в улицу Бертрана Рубинштейна.

Также предлагается парку вдоль улицы Гашека в Костанае присвоить название «Ұлы Дала».

Общественные слушания по данным вопросам пройдут 21 июня.


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