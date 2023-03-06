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Несколько улиц и дворов подтопило в Алматинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Марта 2023, 13:46
Несколько улиц и дворов подтопило в Алматинской области Фото: t.me/qr_tjm

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Несколько улиц и шесть дворовых территорий частных жилых домов затопило талыми водами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«5 марта в Алматинской области в селе Акозек Шенгельдинского сельского округа Конаева в результате интенсивного снеготаяния из-за повышения температуры, поступления талой воды со склонов гор с северной части села из-за повышения уровня воды произошло подтопление улиц и 6 дворовых территорий частных жилых домов», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

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Задействовано 10 сотрудников, 2 единицы техники и 2 единицы мотопомпы департамента по ЧС.

Ранее в селе Кызылжар Кербулакского района Жетысуской области из-за резкого снеготаяния произошло подтопление дворовых территорий и одной улицы.

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Алматинская область   Паводок   Регионы Казахстана   Вода   Конаев  
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