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    08:47, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Несколько ударов ножом получил участковый в городе Шу

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из-за бытовой семейной ссоры в городе Шу пострадал участковый полицейский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 8 июня, примерно в 22:50, 37-летняя жительница города Шу позвонила на сотовый телефон участковому инспектору Шуского РОП и сообщила, что между ней и ее гражданским мужем произошел конфликт. Прибывшего по вызову участкового инспектора полиции 27-летний мужчина несколько раз ударил ножом и скрылся с места происшествия.

    Полицейский доставлен в Шускую городскую больницу. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

    «Были объявлены планы «Сирена-1» и «Перехват». К оперативно-розыскным мероприятиям подключены личные составы департамента полиции, а также Шуского, Кордайского, Мойынкумского, Рыскуловского районных отделов полиции. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в селе Алга Шуского района. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Мужчина находится в изоляторе временного содержания в Шуском районе», – сообщил на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов.

    «Ведется досудебное расследование по статье 380-1 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Применение насилия в отношении представителя власти», - отметил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Нуржан Калметов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Жамбылская область
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