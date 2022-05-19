19 Мая 2022 13:25

Несколько участков дорог перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города проводит работы по текущему ремонту дорожного полотна по проспектам Кабанабай батыра и Женис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Как сообщается на сайте, в связи с проведением ремонтных работ 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по пр. Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до моста Караоткель.

Вместе с тем с 20 по 22 мая полностью перекроют движение по пр. Женис на участке от пр. Богенбай батыра до улицы Московской.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.