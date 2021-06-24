Несколько тысяч должностных лиц привлечены к адмответственности за нарушения финансовой дисциплины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из важных сфер деятельности государства является контроль использования бюджетных средств, госзакупок, соблюдение финансовой дисциплины. О том, как устраняются нарушения и наказывают ли первых руководителей за нарушение законодательства в указаныых сферах рассказал в интервью МИА «Казинформ» председатель Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Берик Нажмиденов.

- Берик Тулеутаевич, расскажите в чем заключаются функции вашего Комитета?

- Комитет внутреннего государственного аудита контролирует расходы бюджетных средств, правильность ведения бухгалтерского учета и госзакупок.

То есть, мы проверяем использование государственного бюджета, исполнение договоров государственных закупок, ведение бухгалтерского учета госорганами и госучреждениями.

- Какая работа проведена Комитетом с начала текущего года?

- С начала 2021 года около 3,5 тысяч должностных лиц привлечены к административной ответственности, и в бюджет взыскано штрафов на сумму более 260 млн тенге.

- Неоднократно говорилось,что, как правило, ответственность перекладывают на исполнителей, а первые руководители остаются безнаказанными. Хотя, они также должны разделять ответственность за своих подчиненных. Какая работа проделана в этом направлении?

- Сразу хочу отметить, что под должностными лицами, прежде всего, понимаются руководители. В КоАП есть отдельные правонарушения, где привлекаются только первые руководители. Это, в первую очередь, госзакупки и неисполнение предписаний.

Так, за 5 месяцев текущего года к административной ответственности привлечено более 2-х тысяч руководителей различных уровней. Это – более половины от общего количества привлеченных. Среди них есть руководители территориальных подразделений госорганов, акимы и замакимы районов, сельских округов, руководители аппаратов акима, маслихатов, отделов и управлений местных исполнительных органов и т.д.

- То есть, получается, что сегодня от наказания не уходит никто?

- Абсолютно верно. Так, непривлечение к административной ответственности является коррупционным правонарушением, за которое предусмотрено суровое наказание. Все лица, допустившие нарушения, привлекаются к ответственности, если есть состав правонарушения. Все жестко регламентировано Административным Кодексом.

- За какие правонарушения чаще всего все они привлекаются?

- Как правило, это - правонарушения по госзакупкам, бухучету, неисполнение предписаний и уведомлений иных требований.

- Имели ли место факты повторного привлечения к административной ответственности?

- Да, у нас имеются факты повторного привлечения должностных лиц к административной ответственности.

Например, аким села Талап, аким поселка Молодежный Осакаровского района, руководитель ЖКХ города Сатпаева, руководитель ЖКХ Нуринского района Карагандинской области за проведение госзакупок напрямую без соотвествующих процедур, за непризнание недобросовестных поставщиков таковыми привлекались к ответственности неоднократно.