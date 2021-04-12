Несколько тысяч дефектов при оказании медпомощи населению выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выявили несколько тысяч дефектов при оказании медицинской помощи населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала Фонда социального медицинского страхования, по итогам первого квартала наибольшее количество дефектов выявили среди организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, в частности при оказании консультативно-диагностических услуг - 2,3 тысячи дефектов.

Более двух тысяч дефектов приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По ним наложены штрафы на сумму 252,8 млн тенге. Наименьшее количество дефектов выявили у поставщиков услуг скорой неотложной помощи – всего 50.

«Основными дефектами, выявленными при мониторинге, являются отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг. Эксперты филиала выявили 45 случаев фактически не оказанных услуг, так называемых приписок. В том числе 15 случаев снято на основании поступивших жалоб от населения. Все случаи сняты с оплаты с применением штрафных санкций», - рассказали в филиале.

Информацию по все выявленным нарушениям специалисты филиала Фонда направили в управление здравоохранения.