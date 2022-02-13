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Несколько трасс в двух регионах Казахстана закрыты из-за метели

13 Февраля 2022 13:00
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Несколько трасс в двух регионах Казахстана закрыты из-за метели

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Из-за метели закрыты несколько трасс в Акмолинской и Карагандинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК «КазАвтоЖол».

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Акмолинская область13.02.2022 г. в 12.00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, ветер, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге: «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1425, уч.г.Нур-Султан-г. Темиртау (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол); «Нур-Султан-Петропавловск» км 18-231, уч. Нур-Султан-Щучинск (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

Карагандинская область 13.02.2022 г в 12.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, ветер, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта: на автодороге «Кызылорда-Павлодар» км. 967-1135, уч. г.Караганда-гр.Павлодарской области; «Екатеринбург-Алматы» км. 0-16 уч. Северо-Восточный обход г.Караганды.


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#Дороги   #Погода  
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