Несколько трасс в Акмолинской области и СКО открыли для движения

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Снято ограничение движения на нескольких дорогах в Северо-Казахстанской и Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В Северо-Казахстанской области снято ограничение движения с дорог по направлению:

1. «Нур-Султан - Петропавловск» км. 341-473, уч. гр. Акмолинской обл. - с.Бесколь

2. «Челябинск - Новосибирск» км. 535-655, уч. г. Петропавловск - гр.РФ.

3. «Кокшетау - Рузаевка» км. 61-196, уч. гр. Акмолинской обл. - с.Рузаевка

4. «Подъезд к м.к. Карасай батыра» км. 0-24, уч. с.Саумалколь – «Подъезд к м.к. Карасай батыра».

8 февраля в 07:00 движение открыто в Акмолинской области на дорогах по направлению:

1. «Нур-Султан - Петропавловск» км. 304-341, уч. г. Кокшетау - гр.Северо-Казахстанской области.

2. «Кокшетау - Рузаевка» км. 0-61, уч. г. Кокшетау - гр.Северо-Казахстанской области.

Также с 9:30 открыто движение по трассе «Нур-Султан-Петропавловск» км. 231-242, уч. г. Щучинск.

Напомним, вчера утром образовалось скопление автотранспорта на рубежах из города Щучинска по направлению в город Нур-Султан, при выезде из Нур-Султана в сторону Кокшетау и в сторону Костанайской области. Более 800 легковых и грузовых автомашин ожидали открытия автодорог и сопровождения. В связи с ухудшением погодных условий​ (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость)​ было закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского и областного значения​ в восьми регионах.