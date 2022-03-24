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Несколько трасс перекрыли в Мангистауской области из-за плохой видимости

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Марта 2022, 18:55
Несколько трасс перекрыли в Мангистауской области из-за плохой видимости

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды, разыгравшейся в Мангистауской области, перекрыто несколько участков дорог республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, повышенной пылью и ухудшением видимости на трассах республиканского и местного значения в 15:15 временно закрыты несколько трасс.

«В связи с пыльной бурей и отсутствием видимости 24.03.2022 года на автодороге республиканского значения с 15:15 (по местному времени) временно ограничено движение для всех видов транспорта. Речь идет об участке дорог Шетпе-Жетыбай, автодороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау и 647-714 километр», - сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол».


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