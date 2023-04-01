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Несколько торнадо обрушились на штат Арканзас

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Апреля 2023, 09:17
Несколько торнадо обрушились на штат Арканзас

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 600 человек пострадали в результате как минимум двух торнадо, обрушившихся на штат Арканзас в пятницу. Об этом сообщило местное подразделение телеканала CBS, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, удар стихии пришелся на центральную часть штата, в том числе на самый густонаселенный город Арканзаса - Литтл-Рок - и его окрестности. Информации о тяжести состояния пострадавших пока не приводится.

Губернатор Арканзаса Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации в штате и задействовала силы Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий удара стихии.

В результате происшествия в штате без света остались более 70 тысяч потребителей.


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