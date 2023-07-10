Несколько тонн серной кислоты пролилось на местности в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Грузовик с кислотой перевернулся в Курчумском районе — между селами Акбулак и Егиндыбулак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.



По данным Региональной службы коммуникаций, в результате ДТП разлилось около 20 тонн серной кислоты.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО добавили, что на месте происшествия предусмотрена выемка загрязненного грунта. Ближайший водный источник — родник — находится примерно в пяти километрах. Местные жители, по данным акимата, им не пользуются. Тем не менее специалисты взяли пробы воды из родника, чтобы определить, не произошло ли загрязнение вследствие разлива кислоты.





Фото Региональная служба коммуникаций