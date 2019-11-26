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Несколько теплых остановок не подключили к отоплению в столице

26 Ноября 2019 09:05
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Несколько теплых остановок не подключили к отоплению в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный градоначальник поручил акимам районов проверить теплые остановки в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима Алтая Кульгинова в Instagram.

«Осмотрел ряд теплых остановок на улицах города. Выяснилось, что несколько остановок не были подключены к теплу, например остановка «Дворец Жастар» (ул.Сейфуллина). Поручил акимам районов проверить тёплые остановки. При выявлении нарушений, просим горожан указать точное месторасположение остановок, которые не подключены к отоплению», - написал Алтай Кульгинов.
По его словам, в целях удобства для жителей города планируется увеличить количество тёплых остановок.
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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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