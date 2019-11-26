Несколько теплых остановок не подключили к отоплению в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный градоначальник поручил акимам районов проверить теплые остановки в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима Алтая Кульгинова в Instagram.

«Осмотрел ряд теплых остановок на улицах города. Выяснилось, что несколько остановок не были подключены к теплу, например остановка «Дворец Жастар» (ул.Сейфуллина). Поручил акимам районов проверить тёплые остановки. При выявлении нарушений, просим горожан указать точное месторасположение остановок, которые не подключены к отоплению», - написал Алтай Кульгинов.

По его словам, в целях удобства для жителей города планируется увеличить количество тёплых остановок.