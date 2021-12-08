Несколько температурных рекордов зафиксировано в Казахстане в ноябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период 3-8 ноября, затем 16-20 ноября почти на всей территории республики приток холодных воздушных масс из районов северных морей привели к новым температурным рекордам, были перекрыты многолетние минимумы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В первой декаде месяца на большей части Казахстана ночная температура воздуха опустилась до отметки -10-18°С, на востоке страны до -18-26°С, на юге до -3-9°С.

Так, 4 ноября на метеорологической станции Риддер (Восточно-Казахстанская область) была зафиксирована самая низкая температура воздуха -26,3°С, тем самым был перекрыт рекорд 1989 г. (-19,6°С).

Другая волна холода пришлась на вторую половину второй декады, когда на всей территории РК температура воздуха понижалась в северной половине до -17-28°С, в южной до -6-15°С. Так на метеостанции Мугоджарская (Актюбинская область) 17 ноября в ночные часы было зафиксировано -18,1°С, в результате обновился предыдущий рекорд этого дня (1993 г. -17,6°С).

Также в отдельные дни ноября, с юго-западным выносом теплых воздушных масс из районов Средиземного моря и Средней Азии были обновлены и рекорды максимальных температур воздуха, которые были зафиксированы на севере, северо-западе и на востоке Казахстана. Например, на метеостанции Карабутак (Актюбинская область) днем 9 ноября температура воздуха составила +8,8°С, в результате обновился предыдущий рекорд этого дня, который составлял +8°С в 1981 году. Также в городе Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область) 25 ноября дневная температура воздуха составила +12°С, этот показатель превысил предыдущий рекорд этого дня (1973 г. +8°С).

В ноябре, помимо температурных рекордов, наблюдались и другие неблагоприятные погодные условия, такие как сильный ветер, метель, пыльная буря, туман, гололед, сильный снег.

В течение месяца часто по республике усиливался ветер 15-28 м/с, а в отдельных районах он достигал критериев стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ). На метеорологических станциях Достык, Жаланашколь, Баканас (Алматинская область), Тараз, Шокпар (Жамбылская область), Тасты (Туркестанская область), Балхаш (Карагандинская область), Жарма (Восточно-Казахстанская область) скорость ветра составила 30-43 м/с.

26 ноября на метеорологической станции Шуылдак (Туркестанская область), с обострением атмосферных фронтов, отмечался очень сильный снег, выпало 37,6 мм, при норме за декаду 23 мм.

В столице 9 ноября была зафиксирована самая высокая температура воздуха и составила +7,5°С, 19 ноября была зафиксирована самая низкая температура воздуха -22,6°С. Но рекордов в температурном режиме не было, однако они были отмечены по количеству осадков. За месяц количество выпавших осадков составило 51,5 мм (184% от нормы), при норме за месяц 28 мм, днем 24 ноября и ночью 25 ноября была достигнута норма месячных осадков, такой же случай в последний раз был в ноябре 2019 года.



