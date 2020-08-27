Несколько суток продолжается пожар в резервате «Акжайик» в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау продолжается пожар в резервате «Акжайик» на побережье Каспийского моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в общей сложности от огня пострадало более 10 гектаров тростниковых зарослей на побережье Каспия. Выгорело 5 гектаров угодий в Кенузекском сельском округе, где 22 августа начался пожар, а затем огонь перекинулся на территорию природного резервата «Акжайик». К настоящему времени выгорело 5 гектаров зарослей на берегу моря. В борьбе с огнем принимают участие 15 сотрудников резервата, две пожарные машины и две лодки с мотопомпами.
Основная трудность, с которой они сталкиваются, - это невозможность подобраться по болотистой местности к очагам возгорания.
Как ранее сообщалось , огонь от пожара на побережье Каспия перекинулся на природный резерват «Акжайик».
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