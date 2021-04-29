Несколько столичных заведений продолжали принимать посетителей после полуночи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы в столице за прошедший день выявили 4 нарушителей карантинного режима среди субъектов предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Мониторинговые группы в столице продолжают работу в усиленном режиме. За 27 апреля ими выявлено несколько заведений города, нарушивших режим карантина.

В районе Байконыр за несоблюдение установленного режима работы к адмответственности привлекли лаундж бар «МЯТА». Колледж имени «Д.Конаева», расположенный в районе Алматы, нарушил карантинный режим.

Отметим, согласно постановлению главного государственного санитарного врача столицы, заведения общественного питания в будние дни могут работать до 22:00 часов. Несмотря на это кафе «Стамбул» и кальян бар «716» в Сарыаркинском районе продолжали принимать посетителей после полуночи, что является грубым нарушением ограничительный мер.

Все собранные материалы переданы в Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер и привлечения нарушителей к ответственности.

Больше месяца Нур-Султан находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной. В связи с этим жителям, гостям столицы, субъектам предпринимательства стоит строго соблюдать карантинный режим во избежание массового заражения населения опасным вирусом.

Сейчас в городе ведется активная вакцинация населения от КВИ. Всего открыты 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП и крупных торгово-развлекательных центрах – «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Абу-Даби Плаза». Только массовая вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет, благодаря чему граждане смогут вернуться в привычный ритм жизни.