Несколько столичных улиц перекроют из-за ремонтных работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна на мосту по улице Иманова, а также по улице Куляш Байсеитовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В связи с проведением ремонтных работ 3 и 4 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на мосту по улице Иманова на участке от улицы К. Мунайтпасова до улицы А. Янушкевича. В частности, будут проведены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия.

Кроме того, с 3 по 9 июля текущего года частично перекроют движение на участке улицы Куляш Байсеитовой от улицы Конституции до улицы Карасай батыра.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.