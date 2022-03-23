Несколько столичных пригородных маршрутов приостановили движение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие пригородные маршруты временно приостановили движение в Нур-Султане, сообщили в компании City Transportation Systems (CTS), передает МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 302, 303. 307, 308, 309, 312, 315, 316, 317, 318, 322.

Все остальные пригородные маршруты на линии», - говорится в публикации городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в Telegram-канале.



Напомним, из-за непогоды закрыта республиканская трасса «Нур-Султан – Щучинск»







