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    14:07, 23 Март 2022 | GMT +6

    Несколько столичных пригородных маршрутов приостановили движение

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие пригородные маршруты временно приостановили движение в Нур-Султане, сообщили в компании City Transportation Systems (CTS), передает МИА «Казинформ».

    «В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 302, 303. 307, 308, 309, 312, 315, 316, 317, 318, 322.
    Все остальные пригородные маршруты на линии», - говорится в публикации городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в Telegram-канале.

    Напомним, из-за непогоды закрыта республиканская трасса «Нур-Султан – Щучинск»




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