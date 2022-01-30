Несколько способов оплаты проезда в автобусах ввели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Во всех автобусах Караганды полностью запущена система электронной платы за проезд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

У горожан есть варианты оплаты: с помощью карты ONAY!; через одноимённое мобильное приложение (QR-код, код транспорта, указанный на терминале регистрации); SMS-оплата (Beeline, Activ/Kcell, Tele2/Altel); использование USSD-кода (для абонентов Beeline); наличными водителю или кондуктору с выдачей бумажного билета. Последний вариант горожанам пока обходится, как и прежде, в 80 тенге.

В городе действуют четыре вида карт:

- единая, проезд по которой составляет 80 тенге. Приобрести её может любой желающий без каких-либо подтверждающих документов во всех точках продаж. По городу их 90. Стоимость карты – 500 тенге;

- социальная карта с бесплатным проездом выдаётся 20 категориям граждан, имеющим льготный статус. Необходимо наличие данных пользователя в реестре отдела занятости и социальной защиты города Караганды или направление от госоргана на получение соцкарты;

- карта «Пенсионер» – для тех, чей размер пенсии составляет свыше 21 МРП. Стоимость проезда по ней – 50 тенге;

- карта «Дети 7–15 лет», выдаётся всем детям обозначенного возраста. Проезд по ней составляет 40 тенге.

Чтобы получить льготные карты, нужны фото и документ, удостоверяющий личность, с ИИН. Пенсионеры должны предоставить ещё и именной бумажный проездной билет или справку ГЦВП, в которой указан размер пенсии за последние несколько месяцев.



