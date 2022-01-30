+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Несколько способов оплаты проезда в автобусах ввели в Караганде

30 Января 2022 09:49
Поделиться:
Несколько способов оплаты проезда в автобусах ввели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Во всех автобусах Караганды полностью запущена система электронной платы за проезд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В двух районах Жамбылской области из-за метели закрыли дороги
Житель столицы использовал один номер для двух разных авто Январские беспорядки: куда обратиться владельцам пострадавших авто в Алматы Велосветофоры появятся в Алматы

У горожан есть варианты оплаты: с помощью карты ONAY!; через одноимённое мобильное приложение (QR-код, код транспорта, указанный на терминале регистрации); SMS-оплата (Beeline, Activ/Kcell, Tele2/Altel); использование USSD-кода (для абонентов Beeline); наличными водителю или кондуктору с выдачей бумажного билета. Последний вариант горожанам пока обходится, как и прежде, в 80 тенге.

В городе действуют четыре вида карт:

- единая, проезд по которой составляет 80 тенге. Приобрести её может любой желающий без каких-либо подтверждающих документов во всех точках продаж. По городу их 90. Стоимость карты – 500 тенге;

- социальная карта с бесплатным проездом выдаётся 20 категориям граждан, имеющим льготный статус. Необходимо наличие данных пользователя в реестре отдела занятости и социальной защиты города Караганды или направление от госоргана на получение соцкарты;

- карта «Пенсионер» – для тех, чей размер пенсии составляет свыше 21 МРП. Стоимость проезда по ней – 50 тенге;

- карта «Дети 7–15 лет», выдаётся всем детям обозначенного возраста. Проезд по ней составляет 40 тенге.

Чтобы получить льготные карты, нужны фото и документ, удостоверяющий личность, с ИИН. Пенсионеры должны предоставить ещё и именной бумажный проездной билет или справку ГЦВП, в которой указан размер пенсии за последние несколько месяцев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
В двух районах Жамбылской области из-за метели закрыли дороги
Житель столицы использовал один номер для двух разных авто
Январские беспорядки: куда обратиться владельцам пострадавших авто в Алматы
Велосветофоры появятся в Алматы
Популярное
1 Как лечить омикрон в домашних условиях
2 Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
3 Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
4 Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов
5 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
6 Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Читайте также
Велосветофоры появятся в Алматы
Варианты перезапуска программы льготного автокредитования рассматривают в Казахстане
Как лечить омикрон в домашних условиях
Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив