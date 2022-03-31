Несколько спасательных операций провели акмолинские полицейские на дорогах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжает бушевать непогода: в условиях плохой видимости полицейские помогают водителям добраться в пункты назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, на протяжении всего дня 30 марта к ним поступали сообщения со словами благодарности в адрес сотрудников патрульной полиции, оказывающих помощь водителям и пассажирам авто, застрявшим на заснеженных акмолинских дорогах.

«В минувшую ночь на территории Акмолинской области бушевала метель, и многие водители, выехавшие в путь, остались в снежной ловушке. На помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, пришли сотрудники полиции, а сами водители и их родные выражают искренние слова благодарности за спасение», - поделились в ведомстве.

Так, за оказание помощи дочери и ее семье сотрудников роты патрульной полиции поблагодарил Игорь Покотило. По его словам, дочь вместе с супругом и детьми во время следования в город Нур-Султан из-за погодных условий попали в затор на территории Астраханского района, недалеко от села Петровки.

«Всю ночь семья находилась в транспортном средстве, пробраться к машине через снежные переметы смог экипаж роты патрульной полиции в составе капитанов полиции Абзала Есенгулова и Адильбека Боранбаева лишь рано утром 30 марта. Сотрудники полиции при помощи служебной автомашины вызволили авто, и семья продолжила путь до столицы», - отметили в ведомстве.

Не менее сложной оказалась обстановка на автодороге «Жезказган - Петропавловск». Водитель большегруза Асхат Абенов направлялся из города Кокшетау в Костанай. Двигаясь по дороге в условиях бурана и ограничения видимости, водитель увидел легковую автомашину, стоящую на обочине. Пытаясь избежать столкновения, мужчина не справился с управлением, из-за чего фура опрокинулась в кювет. К счастью, недалеко от места происшествия находились старшие лейтенанты полиции Аян Жаксылыков и Асылхан Абдуллин. Вызвав специальные службы для отбуксировки большегруза, сотрудники полиции практически всю ночь обеспечивали безопасность транспортного средства, а также для предотвращения дорожно-транспортных происшествий регулировали движение в условиях практически нулевой видимости.

«Еще одно происшествие с участием большегрузного транспорта произошло на автодороге «Екатеринбург - Алматы». Во время патрулирования участка республиканской трассы сотрудники батальона патрульной полиции старший лейтенант Куаныш Толтанов и лейтенант Буркут Алшинбаев увидели, что с проезжей части съехал грузовой автомобиль и водителю необходима помощь. Прибыв на место, полицейские установили, что водитель фуры направлялся из города Нур-Султан в Костанай, а по пути следования из-за сложных погодных условий мужчина не справился с рулевым управлением, и большегруз съехал в кювет. Самостоятельно решить возникшую проблему водитель не мог, а помощь полицейских оказалась как нельзя кстати», - добавили в полиции.

Чтобы помочь дальнобойщику, полицейские обеспечили спецтехнику: при помощи специального бульдозера, принадлежащего ДЭУ, была организована буксировка транспортного средства. На протяжении всей спасательной операции инспекторы обеспечивали безопасность других участников движения.