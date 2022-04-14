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    15:36, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Несколько случаев перевозки незаконно добытых осетровых выявили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауские полицейские задержали несколько человек, перевозившихся добытую браконьерами рыбу осетровой породы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Атырауской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2022» выявили несколько случаев перевозки незаконно добытой рыбы осетровой породы. Так, при проверке оперативной информации были задержаны жители города, перевозившие осетровых в автомашине Nissan Teana. Изъято 81,4 кг осетров и севрюг. В настоящее время трое подозреваемых, 1992 и 1996 года рождения, задержаны. По данному факту городским отделом полиции №1 г. Атырау начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 339 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

    Также в районе села Караозек инспекторы патрульной полиции Атырауского городского отдела полиции изъяли из автомашины местного жителя Toyota Camry около 20 кг осетровой рыбы, а в поселке Балыкшы из автомашины ВАЗ-2110 около 15 килограммов. По этим фактам проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 339 УК РК», - сообщает пресс-служба ДП региона.

    Как ранее сообщалось, тонну рыбы изъяли за неделю у браконьеров в Атырау.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Регионы Казахстана Борьба с преступностью Общество
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