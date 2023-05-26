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    Несколько школ «заминировали» в Алматы

    26 Мая 2023, 10:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Школы Алматы проверяют полицейские после сообщения о заложенных взрывных устройствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оперативные экстренные службы города проверяют ряд общеобразовательных учебных заведении, где, по поступившей информации, якобы заложены взрывные устройства. Комиссионный осмотр саперными подразделениями проводится без осуществления эвакуации»,- сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    Полицейские просят жителей Алматы отнестись с пониманием к принимаем мерам и не распространять недостоверные сведения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы МВД РК школа
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