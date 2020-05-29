Несколько сел в трех районах ЗКО закрыты на карантин

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Из-за резко увеличивающегося количества зараженных коронавирусной инфекцией в Западно-Казахстанской области закрыты на карантин несколько населенных пунктов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, в регионе за последние десять дней число заразившихся коронавирусом увеличилось на 80%. Возросло количество случаев внутреннего заражения коронавирусной инфекцией. В Жанибекском районе на карантин закрыты села Камысты и Борсы из-за выявленных очагов заражения. На подъездных путях двух сел установлены блокпосты. Ранее сообщали, что в ЗКО выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста достиг 10,3%.

Также полностью закрыто село Таскала Таскалинского района. Аким района Алдияр Халелов сообщил на своей странице в Facebook, что ситуация в районе не стабильная. Возросло количество зараженных коронавирусом, поэтому принято решение, согласно постановления главного санитарного врача района, о закрытии районного центра на карантин.

Напомним, ранее на карантин был закрыт Сырымский район, а также на карантине находится Карачаганакское месторождение.

Кроме того, в Уральске закрыты на карантин 4 поликлиники и все детские сады.

Автор: Аида Галиева