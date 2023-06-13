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    09:00, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Несколько сел в Павлодарской области на время отключат от электричества

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области на время отключат от электричества несколько сел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По данным энергетиков, 13 июня планируется временно отключить от электроэнергии села Ботабас, Чигириновка, Арбигень, Есильбай.

    Также в селе Сосновка под отключение попадет зерноток, а в Шарбакты – жилые дома по улицам Чкалова, 35, 37, 43, 46, 52, 54, Камзина, 37, 43, Абенова с 12 по 51, Антонова со 2 по 40 четная сторона, с 5 по 21 – нечетная сторона, Баян батыра, 28,34, 38, КНС-5, магазин «Веселый улей», в Карабидае – жилые дома по улицам Новосельская с 40 по 70, Октябрьская с 74 по 90, почта, медпункт.

    Ремонтные работы продлятся с 9 до 17 часов.


    Теги:
    Павлодарская область Энергетика
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