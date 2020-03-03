Несколько сел упразднили в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРОСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане упразднены несколько сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В областном акимате сообщили, что внесены изменения в административно-территориальное устройство Зайсанского района и города Семея Восточно-Казахстанской области.
В частности, упразднены населенные пункты в Зайсанском районе: село Жанабаз Сарытерекского сельского округа, села Талды, Сарытумсык Айнабулакского сельского округа, село Сарши Кенсайского сельского округа.
При этом территорию упразднённого села Жанабаз вошла в состав села Когедай, Талды и Сарытумсык стали частью села Айнабулак, а Сарши теперь входит в состав села Кенсай Кенсайского сельского округа.
Кроме того, по Семейскому региону упразднено село Караолен Караоленского сельского округа и село Социалистик Казахстан Акбулакского сельского округа. Они вошли в состав сел Кайнар и Акбулак.
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