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Несколько сел упразднили в ВКО

3 Марта 2020 14:08
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Несколько сел упразднили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРОСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане упразднены несколько сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном акимате сообщили, что внесены изменения в административно-территориальное устройство Зайсанского района и города Семея Восточно-Казахстанской области.

В частности, упразднены населенные пункты в Зайсанском районе: село Жанабаз Сарытерекского сельского округа, села Талды, Сарытумсык Айнабулакского сельского округа, село Сарши Кенсайского сельского округа.

При этом территорию упразднённого села Жанабаз вошла в состав села Когедай, Талды и Сарытумсык стали частью села Айнабулак, а Сарши теперь входит в состав села Кенсай Кенсайского сельского округа.

Кроме того, по Семейскому региону упразднено село Караолен Караоленского сельского округа и село Социалистик Казахстан Акбулакского сельского округа. Они вошли в состав сел Кайнар и Акбулак.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат,
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Орал Ерланулы

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