Несколько ружей незаконно хранил житель СКО

1 Ноября 2022, 22:38

1 Ноября 2022, 22:38

Несколько ружей незаконно хранил житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области хранил в сарае незарегистрированные гладкоствольные ружья «ИЖ-18» 12 калибра и «ТОЗ-63» 16 калибра и боеприпасы к ним. Три единицы оружия обнаружил участковый при подворном обходе участка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, оружие хранилось в собранном виде, в условиях свободного доступа. По словам 56-летнего жителя Кызылжарского района, ружья он получил в наследство.

«Оружие изъяли и направили на экспертизу. За незаконное его хранение мужчина понесёт ответственность. В случае смерти владельца оружия его близкие должны незамедлительно передать предметы вооружения на хранение в органы внутренних дел. В течение месяца они могут принять решение о комиссионной продаже либо регистрации его на своё имя. Такие меры необходимы, чтобы обеспечить постоянный контроль над оружием, не допустить его использования в криминальных целях», — пояснил начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Всего с начала года полицейские изъяли у жителей области 99 единиц незарегистрированного оружия.